東京・江戸川区の葛西駅前。飲食店が立ち並ぶ高架沿いの道路で目撃されたのは、緊迫の光景です。男性：触らないでください！帰るんで。警察：危ない危ない！男性：閉めてください。警察：ダメだって！危ないっつーの。男性：だから帰りますって！運転席に座ったまま警察官の制止を振り切り、車を動かそうとする男性。ドアは開いたままで、周囲に怒号が響き渡ります。目撃者：（男性の車が）横から出てきて、ばったり警察の車とあっ