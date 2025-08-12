中国の習近平国家主席はブラジルのルラ大統領と電話会談し、アメリカのトランプ政権の関税措置に対し、一致して対抗する方針を確認しました。中国外務省の発表によりますと、習近平国家主席は12日、ルラ大統領と電話会談し、中国やブラジルなどが加盟するBRICSが団結し、「一国主義や保護主義に明確に反対すべきだ」と主張しました。アメリカのトランプ政権は先月、「BRICSの反米政策に同調する国を対象に、10％の関税を課す」方針