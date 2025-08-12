愛媛・新居浜市の横断歩道で、一瞬、何かが通り過ぎたのが分かりましたか？何が通り過ぎたのかというと…全速力で横断歩道を渡るサルです。一方、岩手・八幡平市ではクマが目撃されました。ただ、動きの癖が強いクマのようで、道路を横断するのかと思えば、突然真ん中でストップ。元来た道を戻ろうとした次の瞬間、くるりと軽い身のこなしで方向転換。右へ左へとフェイントを繰り出すクマに翻弄された目撃者は、「早くどいてくれ」