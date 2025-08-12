「広島−阪神」（１２日、マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が逆転の６号３ランを放った。鯉の天敵・大竹を粉砕した。２点の先制を許した直後の三回に反撃へ転じた。中村奨、小園の安打で好機をつくると、末包が左前への適時打で１点を返した。なおも２死一、二塁でモンテロが打席に入ると、大竹が投じた２球目のチェンジアップを一振り。打球は左翼ポール際をかすめてファウルとなり、本拠地はため息に包