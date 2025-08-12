元アイドルグループ『CoCo』の宮前真樹がプロデュースする新アイドルグループの最終オーディション結果が8月9日、テレビ埼玉の『受け継がれる情熱!宮前真樹プロデュース新アイドルグループオーディション〜夢の扉が開く時! 生放送SP〜』で発表された。【写真】52歳には見えない…元CoCo宮前真樹の近影堂本光一との熱愛をスクープされた宮前真樹今年の4月から進められたこの選考は歌やダンスの審査を経て最終候補23人となり、