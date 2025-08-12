参議院選挙での敗北を受けて自民党県連青年局の活動です。党と県連の改革のために広く県民の声を聞こうと、富山駅でアンケートの呼びかけを始めました。自民党富山県連瀬川侑希 青年局長「おはようございます。自民党青年局です。県民のみなさんにアンケートをお願いしております」連休明けの通勤客らにアンケートへの協力を呼びかけたのは、自民党県連の45歳以下の県議や市議らでつくる青年局のメンバー