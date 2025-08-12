ノーベル平和賞を受賞した日本被団協＝日本原水爆被害者団体協議会の代表がきのう、富山と結んだオンラインで講演し、核廃絶を訴えました。日本被団協田中重光 代表委員「核兵器は絶滅だけを目的とした悪魔の兵器です。人間と共存はできません」きのう県民会館で開かれた「被爆者の講演のつどい」は、「核兵器廃絶をめざす富山医師・医学者の会」が、毎年開いています。今回は、去年ノーベル平和賞を受賞した日本被