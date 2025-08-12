今年は戦後80年、今月15日には終戦の日を迎えます。80年前の8月の富山大空襲で犠牲になった人たちの遺体が流れ着いた氷見市の島尾海岸できょう、地元の人たちが慰霊祭を行いました。氷見市の島尾海岸には、80年前の8月、富山大空襲で犠牲となった遺体が流れ着きました。その犠牲者を弔うお地蔵様が、空襲から30年が過ぎた1975年に地元の人たちによって建てられ、建立された8月12日に合わせて毎年、慰霊祭が行われています。富山大