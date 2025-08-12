カンニング竹山（54）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。下積み時代の借金について明かした。「借金地獄を味わった芸人の本音」をテーマに語った。竹山は下積み時代は借金に苦しめられ、最後は500万ぐらいあったことを明かした。はじめは、遊び…飲食、パチンコなどに使っていたが、そのうち回らなくなり、「ただただ生きるために、金引っ張って生活してることだった」と振り