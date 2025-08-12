ドラマ『ちはやふる−めぐり−』で与野草太役として出演中の山時聡真さんがRayに登場！そこで今回は、山時さんにお休みの日の過ごし方を聞いてみました。いっぱい寝るけど、アウトドア派...！？ここでしか聞けないゆるーいオフの日の話からプラベをのぞいちゃお♡山時聡真のオフの世界ユニークなキャラもシリアスなキャラもカメレオンのように自由自在に演じ分ける山時聡真くんの知られざる“素”をオフの角度からフカボリ。