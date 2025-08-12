今月7日からの大雨被害の新たな情報です。県内では、住宅への浸水被害が合わせて171棟におよび、南砺市では農地ののり面崩壊で被害額が1億2000万円にのぼることが分かりました。県のまとめでは、住宅への浸水は高岡市が最も多く床上床下合わせて155棟、新たに氷見市でも床上1棟、床下5棟が判明し、県内全体では171棟となりました。また、農地の被害はきょう現在、のり面の崩壊が、南砺市では90か所で発生し、被害額は1億2000万円と