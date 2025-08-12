伊丹空港そばの聖地が公園として整備されました。伊丹空港の南のエリアにできたのは、豊中つばさ公園『ｍａ−ｚｉｋａ（マヂカ）』。航空ファンから写真撮影ができる「聖地」として知られる土手を整備したもので、滑走路から公園にある展望台は直線で約３００ｍ。公園の利用は無料で展望台にはトイレや授乳室、それに休憩所もあり、家族でも快適に楽しめます。再来年の３月ごろにはＢＢＱなどを楽しめる施設も整備されると