2010年にリバプールを買収したフェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）が直面した最大の課題は、資産に限りがある低迷した名門を、魅力的なフットボールを展開することで、最も裕福なライバルクラブと肩を並べる競争力のあるマシーンに変えることだった。オーナーのジョン・ヘンリーと経営陣は、ほぼ不可能に近い方程式を探した。彼らはいくつかの要素を組み合わせることで、その答えを見つけた。一部は、金融業界から取り入