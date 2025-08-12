寝屋川市が大阪府の「特区民泊」事業からの離脱を申し立てました。「特区民泊」は国が国家戦略特区に指定した地域で、宿泊施設の開業などの規制を緩和する制度で、大阪府内では大阪市や寝屋川市など３６の市町村が対象です。寝屋川市は、規制緩和をして旅行者を受け入れる特区民泊の方向性について、市の目指す良好な住宅都市としてのブランド構築と大きく異なるとして、府に対し特区民泊からの離脱に向けた具体的な手続きを