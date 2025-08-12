人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年8月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）親しい人とモメやすい日。今日は秘密を持たず、オープンな姿勢が吉。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）テンションはやや低め。好きな音楽を聞けば気分は晴れやかに。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）今日は個