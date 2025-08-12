北新地でバスと乗用車の事故があり、１４人がけがをしています。８月１２日午後３時半前、大阪市北区曽根崎新地の桜橋交差点近くで「白い乗用車とバスの事故です」と警察に通報がありました。警察などによりますと、天保山発大阪駅前行きの大阪シティバスが四つ橋筋で車線変更をしようとしたところ、反対側からその車線に移ろうとしていた乗用車と接触。この事故で、バスの乗客と乗用車を運転していた人の計１４人がけがを