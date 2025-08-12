鹿児島県は12日、地震が相次いだ十島村のトカラ列島・悪石島と小宝島の全世帯に、各2万円の義援金を配分すると発表した。世帯主を除く家族1人につき、1万円を加算するほか、両島に留学している小中学生にも1万円ずつ配る。村を通じて15日以降に支給する。これとは別に、村は寄付金などを活用し、両島の全世帯に対し、それぞれ5万円を給付することを決めている。トカラ列島では6月下旬から地震が頻発した。7月3日には悪石島で