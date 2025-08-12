◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(12日、東京ドーム)巨人が3回、岸田行倫選手の第5号2ランなどで4点リードとしています。両チーム無得点で迎えた3回、巨人は連打などで2アウト3塁の好機を迎えます。ここで打席に向かったのは泉口友汰選手。この打球に相手のエラーが絡み、先制に成功しました。さらに続くキャベッジ選手もレフトフェンス直撃のタイムリー2塁打を放ち、1点を追加しました。なおも続く、2アウト2塁のチャンス。打席に