520人が亡くなった日航機墜落事故から12日で40年です。群馬県上野村では、追悼慰霊式が行われています。墜落現場となった御巣鷹の尾根のふもとにある「慰霊の園」です。事故発生時刻の午後6時56分を迎え、1分間の黙とうがささげられました。犠牲者の冥福を祈り、会場には亡くなった方と同じ520本のロウソクにあかりがともされています。御巣鷹の尾根には、12日朝から遺族らが慰霊登山に訪れ、雨でぬかるんだ山道を登り、亡くなった