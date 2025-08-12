カラオケ店で女性に性的暴行を加え、現金を奪ったとして逮捕された大相撲元幕内力士ら2人について東京地検は12日、不起訴処分としました。元幕内力士でロシア出身の41歳の男性と、35歳の男性は2025年4月、東京・渋谷区のカラオケ店で、女性に性的暴行を加え、現金4万円を奪った疑いで警視庁に逮捕されました。東京地検は、この男性2人について12日付で不起訴処分としました。理由は明らかにしていません。