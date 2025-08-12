スーパーのコメ価格が2週ぶりに値下がりしました。農林水産省によりますと、スーパーで販売された5kgあたりのコメの平均価格は、前の週より83円値下がりし3542円でした。値下がりは2週ぶりです。このうち「銘柄米」は、前の週より45円値下がり4202円でした。一方、備蓄米を含む「ブレンド米」は134円下がり2999円で、政府が備蓄米を放出し始めてから初めて3000円を切りました。備蓄米の流通が進んだことで価格が下落したものとみら