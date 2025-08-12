タレントで実業家の紗栄子が１２日、インスタグラムを更新。大雨被害を受けた九州に支援物資第１弾を送ったことを報告した。自身が代表理事を務める社団法人「ＴｈｉｎｋＴｈｅＤＡＹ」を通じての支援。トラックに段ボールが積まれた写真をストーリーズにアップし、「九州の複数の団体と連係し、物資支援活動を行ってまいります。必要とされる支援を迅速にお届けできるよう、現地の声を伺いながら進めてまいります」と説明