路線バスと乗用車が接触し、14人がけがをしました。12日午後3時半ごろ、大阪市北区の交差点近くで、路線バスと乗用車が接触し、バスがブレーキをかけ、乗客が車内で転倒しました。バスには当時約60人が乗っていて、この事故で、バスの乗客と乗用車の運転手あわせて14人がけがをしました。全員軽傷とみられます。現場はJR大阪駅に近い繁華街沿いの幹線道路で、2台がほぼ同時に左右から車線変更した際に接触したということです。