「広島−阪神」（１２日、マツダスタジアム）広島先発の床田をアクシデントが襲った。三回２死一、三塁のピンチを招いた場面で、阪神４番前川の打球が左太ももに直撃。表情は苦痛に歪んだ。一度ベンチに下がり、治療を行い、再びマウンドに上がった。２死満塁のピンチを背負うと、木浪に押し出し四球を与えて、２点目を失った。