英海軍駆逐艦「ドーントレス」とノルウェー海軍フリゲート艦「ロアール・アムンセン」と写真に収まる乗組員ら＝１２日、海上自衛隊横須賀基地吉倉岸壁英海軍の最新鋭空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を旗艦とする英空母打撃群が１２日、横須賀に寄港した。日英安保の強化などが狙い。英空母打撃群の来日は２度目で、前回は２０２１年９月に同型艦「クイーン・エリザベス」が寄港した。プリンス・オブ・ウェールズは８カ月に