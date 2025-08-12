４人組ロックバンド「ＧＬＡＹ」のＴＥＲＵ（５４）が、九州地方を襲った大雨を受け、被害の大きかった熊本市に向けて救援活動を行っていることが１２日、分かった。ＴＥＲＵは１１日、自身のＸで知人からのメッセージとして、熊本市内で床上浸水に遭った場所で必要としている物資を紹介。この日朝には、交流のある同市の大西一史市長（５７）の投稿を引用する形で「物資支援など何かお手伝いできることがあったらお伝えくださ