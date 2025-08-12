喜ばしい必然超高効率な万能選手BMW M3 CSツーリングの登場は、喜ばしい必然といえた。サルーンのM3とクーペのM4には、シリアスなコンペティション・スポーツ仕様、CSが設定されていたからだ。【画像】実戦で活躍の万能ワゴンBMW M3 CSツーリング最新の純なM2からHVのM5まで全131枚サーキットを前提としたステーションワゴンは、非常に珍しい。ルーフラインが伸びることで増える車重は、パフォーマンスに貢献しないからだ