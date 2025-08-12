家族みんながずっと仲良く暮らすことは幸せなこと。しかし、それは理想であり、実際にはどこかで誰かが喧嘩しているものですよね。兄弟喧嘩もあれば、親子喧嘩もあり、夫婦喧嘩も。夫婦喧嘩においては、大きな理由があるわけでもなく、お互い意地の張り合いになることもあるはず。アプリ「ママリ」には、夫と喧嘩をして3日間無視が続き、この状況がつらいとの声が届きました。この記事ではママリに寄せられた声をご紹介します。