長野市を経由して千曲市と須坂市を結ぶ路線バス「屋代須坂線」について12日、運行する長電バスは事業からの撤退や減便も視野に運行の見直しを検討していることが分かりました。長電バス 鈴木立彦社長「事業者としては減便もしくは路線からの撤退をお願いしたいと」屋代須坂線についてこう述べた、長電バスの鈴木立彦社長。長野市で開かれた協議会には県や自治体、公共交通事業者なども出席し、今後の在り方について、意見が交わさ