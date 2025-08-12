【ヴェルテクス 告知ポスト】 8月12日 公開 ヴェルテクスは「ネプテューヌ」シリーズ新作フィギュアとおぼしき画像をXにて8月12日に公開した。 今回投稿した画像は「ネクストグリーン」のものと思われる右手や背中の装備。詳細は8月13日に公開予定だという。 ねぷ・・・ ねぷ・・・ （明日、お知らせがあります） pic.twitter.com/XySq4DhZ6B