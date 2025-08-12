娘の“羽ぶりの良さ”が気になり始めた母。タンス貯金からお金が消えていた事実が、疑念を加速させる。確証のないまま娘を疑い、家庭内に生まれる小さな亀裂━━。信じたい気持ちと拭えない不安に揺れながら、母はついに一歩踏み出す。信頼できる友人の助言のもと、母が選んだのは“問い詰める”のではなく“向き合う準備”。「本当に娘が盗ったのか？」答えを求め、母の静かな戦いが始まる。『娘がお金を盗んだ話』第2話をごらん