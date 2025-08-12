四国VS近畿の第1ラウンドは2勝2敗の互角だった。12日の第3試合は尽誠学園（香川）が東大阪大柏原（大阪）に3―0で快勝した。今大会は四国代表4校の初戦の対戦相手がすべて近畿勢という珍しい組み合わせだった。大会2日目の第4試合は鳴門（徳島）が5―4の僅差で天理（奈良）を破った。4日目の第2試合で、東洋大姫路（兵庫）が5―3で済美（愛媛）を破り、14年ぶりの初戦突破を決めた。第4試合は初出場の綾羽（滋賀）が延