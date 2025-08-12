自衛隊とフィリピン軍の相互往来を容易にする円滑化協定の文書交換式。（左から）テオドロ国防相、ラザロ外相、遠藤和也大使＝12日、マニラ（共同）【マニラ共同】自衛隊とフィリピン軍の相互往来を容易にする円滑化協定（RAA）の発効に向け、フィリピン外務省と日本大使館が12日、マニラで文書を交換した。9月11日に発効する。日比は防衛協力体制を拡充し、南シナ海で威圧を繰り返す中国へのけん制を強めたい考えだ。交換式典