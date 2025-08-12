唇にハリとうるおいを与える人気のリンクルリップエッセンスシリーズから、秋にぴったりのレッドブラウンカラーが登場します。自然な透け感で肌なじみがよく、どんなメイクにも合わせやすい絶妙カラー。保湿もメイクもこれ1本で叶うと話題のプランパーリップが、数量限定で発売決定。毎日のメイクに、さりげなく秋の気分を取り入れてみてはいかがでしょうか♡ 大人気シリーズに秋色が仲間入り