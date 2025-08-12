私（ナオ、30代）は夫（タカトシ、30代）と息子（ユウタ、年中）との3人暮らし。5階建てのマンションの1階に住んでいます。このマンションには管理人さん（ミカミ、40代女性）が常駐しているため、不審者が入る心配はありません。私は安心して暮らせる環境だと思っていたのですが、あるときから玄関前に雑草と土が置かれるようになりました。夫と相談した私は、防犯カメラを設置したいと思ったのですが、管理人さんに相談したとこ