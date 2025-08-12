山形市の建物火災の続報です。 【画像】火災現場 火災は午後６時ごろに鎮圧状態となりました。今のところ、けが人はいないということです。 消防などによりますと、きょう午後５時ごろ、山形市飯塚町で民家で火災が起きたと近くの人から消防に通報がありました。現場は、山形市飯塚町の飯塚コミュニティセンター近くの民家です。 警察によりますと、この家には７０代の女性が１人で暮らしているということですが、けが人