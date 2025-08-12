お笑いコンビ・サバンナの八木真澄が、大阪・関西万博公式SNS「BEST PHOTO」に登場し、話題を集めた。お笑い芸人から異例の選出となった。【写真・動画】サバンナ八木、万博ブラジル館で「歴史的瞬間」8月5日、八木がブラジル館を訪れて、地面に向けて持ちギャグ「ブラジルの人聞こえますかー？」。すると、周囲が「はーい！」と一斉に反応。この様子が同日の「BEST PHOTO」となった。これに対して、「すんげーBEST PHOTO」