先週から前線の影響で、記録的な大雨になっていますが、ようやく終わりが見えてきました。大雨のおそれがあるのは、今夜いっぱいとなりそうです。これまでの記録的な大雨で、少しの雨でも土砂災害や川の増水の危険性があるので、しばらくは崖や沢には近づかないようにしてください。【CGで見る】今後の東日本と西日本の雨・雲予想シミュレーション今夜遅くにかけて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の不安定な