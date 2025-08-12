◇セ・リーグ巨人―中日（2025年8月12日東京D）巨人の岸田行倫捕手（28）が12日の中日戦（東京D）で7試合ぶりとなる5号2ラン。プロ2勝目を目指す同学年左腕・森田駿哉投手（28）を強力援護した。5番に入り、3試合連続、今季36度目のスタメンマスク。そして迎えた3回だ。相手先発左腕・大野雄大投手（36）から丸、佐々木が連打してチャンスをつくり、敵失で先制。さらにキャベッジの左翼フェンス直撃の適時二塁打で2―0