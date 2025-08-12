プロデューサーとして、AOTLのレーベルメイトである3House、Yo-Seaに加えて、IOなどの楽曲を数多く手がけてきたヒットメイカーGooDee（グーディー）が、自らもシンガーとしてソロ活動をスタートさせた。2024年に初シングルを出し、2025年7月には1st EP『CROSSROADS』をリリース。幼少期からジャズ、ブラック・ミュージックに慣れ親しみ、ポストハードコア・バンド、FOADのボーカル＆ベースとして活動してきたというバックグラウン