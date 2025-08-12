スーパーでのコメの平均価格が3542円と、2週ぶりに値下がりしました。農林水産省によりますと、今月3日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より83円下がって3542円となりました。値下がりは2週ぶりです。コメ全体の販売量のうち、「2000円前後」の備蓄米の販売割合が少し増えたことが下落につながったとみられます。それぞれの平均価格では、▼備蓄米を含む「ブレンド米」