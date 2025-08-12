札幌市の水族館「ＡＯＡＯＳＡＰＰＯＲＯ」で２０２５年６月に生まれたペンギンの赤ちゃんが、８月１２日にプールデビューを果たしました。愛くるしい姿が来場者を楽しませています。よちよち歩きで現れたのは、キタイワトビペンギンの赤ちゃんです。２羽は２０２５年６月に生まれましたばかり。１２日に初めて大人のペンギンがいる展示エリアに移動し、プールデビューとなりました。 しかし、プ