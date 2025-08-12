12日午後、大阪市で路線バスと乗用車の事故があり、バスに乗っていた子どもなどあわせて14人がケガをしました。事故があったのは大阪の中心部・北新地近くの交差点付近です。12日午後3時半ごろ「乗用車とバスの事故で複数のケガ人がいる」と、バスの運転手から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、交差点付近で乗用車の左側面と路線バスの右前部が接触し、これまでに未就学児1人を含む乗客とバスの運転手、乗用車の運