演歌歌手の丘みどりさんが自身の公式ブログを更新。入院していたことを明かしました。その後、8月12日に無事退院したことも報告しています。 【写真を見る】【 丘みどり 】「悪さをしていた物を喉から取っただけ」無事退院を報告両国コンサートは「万全な状態で」と意欲丘さんは8月10日に公開したブログ記事で、「日曜の病院は寂しくなるほど静かこの地球から誰もいなくなったんじゃないかって真剣に思えるくらい静か。」