女性の家に無断で侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男性（４７）について検察は不起訴処分にしました。 海田市駐屯地の陸上自衛官の男性（４７）は３月２８日の未明、広島県海田町の集合住宅にある女性の家に無断で侵入した疑いで逮捕されました。 警察によりますと女性が１１０番通報したことで発覚。 ２人の間に面識はなく、通報したのちに男性自衛官は逃走していて調べに対し「覚えていない」と話していました。 広島区