モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、12日までに自身のインスタグラムを更新。出演番組での衣装姿を公開し「スタイルも良くて素敵」と絶賛が相次いでいる。【別カット】色気がだだ漏れな岡田紗佳（ほか4枚）8月12日に放送された『ラヴィット！』（TBS系）に出演した岡田は、「あさ、ラヴィットに出演しました！良かったらアーカイブでどうぞ！」とコメントし、衣装姿のソロショットを複数公開。赤いノース