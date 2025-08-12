能登半島地震の影響で休館していた石川県七尾市の「和倉温泉お祭り会館」。今月1日に営業を再開し、12日からは夏祭りが始まりました。 「わっしょい！わっしょい！」でか山で知られる青柏祭や石崎奉燈祭など、石川県七尾市の祭り文化を紹介する「和倉温泉お祭り会館」。 能登半島地震で被害を受け、去年の1月から閉館していました。休業から約1年半、ようやく運営体制が整い、夏休み前の今月1日から曜日を限定して営業を再開