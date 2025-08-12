8月11日、人気男性アイドルグループ「Travis Japan」の松田元太がレギュラーを務める昼のバラエティ番組『ぽかぽか』(フジテレビ系）に生出演。その近影が話題となっている。「松田さんが所属する『Travis Japan』は、現在ワールドツアー中。そのため、7月25日にはアメリカ・ニューヨーク、27日にはアナハイムで公演を行ったため、松田さんは、7月21日、28日、8月4日の放送回を欠席していました。番組冒頭でMCのハライチ・澤部