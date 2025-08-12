今年の夏は40℃超えを記録する地域が何か所もあった。8月12日「長野智子アップデート（文化放送）」では、元日刊スポーツ編集局長の久保勇人が昔の東京は今のように暑くなかったのかを調べてきた。 長野「昔はどうだったんですか？」 久保「8月5日に群馬の伊勢崎市で41.8℃を記録。これが今、歴代最高気温のランキング1位になったわけですけど、ランキング表を見ると、トップ5が全部今年の記録になっちゃってるんで