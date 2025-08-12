◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神が３回に先制した。先頭の大竹、近本の連打、熊谷の遊ゴロで１死一、三塁。森下は空振り三振に倒れたが、プロ初の４番に入った前川が投手強襲の先制打を放った。なおも２死一、二塁から大山が四球、続く木浪も押し出し四球でこの回２点を挙げた。